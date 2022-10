E-learning, Multiversity compra l'Università San Raffaele di Roma

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) -, leader in Italia nel mercato dell'e-learning e della formazione digitale, hadal gruppo San Raffaele dell', che conta più di 8,000 studenti. L'acquisizione segue l'annuncio di una partnership conper la formazione executive.Multiversity, controllato da(colosso del private equity), gestisce ora(Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma) e un ente di certificazione (Certipass)."Multiversity - ha dichiarato Andrea Ferrante, Senior Managing Director di CVC Capital Partners - conferma la sua leadership nella formazione digitale in Italia e in Europa e non teme rivali nell'innovazione e nella creazione di valore. Siamo lain un mercato molto competitivo e spesso inadeguato alle sfide globali della formazione".