Iveco Group

(Teleborsa) -ha comunicato il completamento del processo dinella stessa Iveco Group di, una società di capitali chiusa (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) interamente controllata, con sede legale in Andelst, the Netherlands.Con decorrenza dal 1° ottobre 2022, New Business Netherlands Holding è venuta meno per effetto della fusione. L'operazione ha