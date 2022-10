Gas, Bruxelles punta su price cap "dinamico"

(Teleborsa) -"per evitare un'eccessiva volatilità dei prezzi e prevenire picchi estremi sul mercato dei derivati energetici": è questo il punto di caduta al quale lavora la Commissione europea stando a quanto si legge nella bozza del nuovo pacchetto di misure contro il caro energia che sarà presentato oggi, mercoledì 18 ottobre, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), sulla base delle relazioni presentate dalle autorità nazionali competenti, di coordinare l'applicazione di questo meccanismo in tutta l'Unione e di documentareLa proposta di un tetto dinamicoviene segnalata come "misura di ultima istanza" volta a "stabilire un prezzo dinamico massimo al quale le transazioni di gas naturale possono essere effettuate sui mercati spot Ttf a condizioni specifiche". Se attivata, potrà restare in vigore "per un periodo non superiore ai tre mesi"."Al fine di garantire l'assenza di effetti negativi - evidenzia Bruxelles -, la misura dovrebbe consentire scambi di gas fuori borsa, non pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Ue e i flussi intra-Ue, non comportare un aumento del consumo di gas e non pregiudicare la stabilità e il funzionamento ordinato dei mercati dei derivati energetici"Come detto, l'esecutivo europeo inoltre propone di sviluppare un nuovo indice di prezzo complementare per ilche negli ultimi mesi è stato soggetto a fluttuazioni ed effetti speculativi in scia agli effetti del conflitto in Ucraina. Va da sè che eliminare o anche solo ridurre il ruolo dell'indice consentirebbe una maggior stabilità sotto il punto di vista del prezzo."Buona discussione sull'energia con i membri del Collegio. Sono stati compiuti buoni progressi nell'attuazione della tabella di marcia per affrontare i prezzi elevati dell'energia presentata ai leader al vertice informale di Praga. Approveremo un altro pacchetto di proposte legislative alla prossima riunione del Collegio, martedì",pubblicando una foto della riunione.