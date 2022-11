Ocse, l'inflazione accelera ancora a settembre

(Teleborsa) - Si rafforza l'inflazione nei: a settembre il tasso di crescita annuo dei prezzi al consumo ha raggiunto il 10,5% a fronte del 10,3% segnato ad agosto. Lo rileva l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, precisando che livelli di inflazione a due cifre sono stati registrati a settembre in ben 19 dei 38 Paesi dell'Ocse, con i livelli più alti osservati in Estonia, Ungheria, Lituania e Turchia, tutti oltre il 20%.Anche escludendo energia e generi alimentari, l, segnando il 7,6% contro il 7,2% di agosto., l'inflazione è salita a settembre al 9,9%, contro il 9,1% di agosto.Sempre a settembre, l'inflazione neiè aumentata al 7,7%, dopo il 7,5% di agosto.