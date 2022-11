Lowe's, trimestrale oltre le attese. Rivede guidance

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registrato undi 154 milioni di dollari e un(EPS) di 0,25 dollari per il trimestre conclusosi il 28 ottobre 2022, che includeva una svalutazione di attività non in contanti al lordo delle imposte di 2,1 miliardi di dollari relativi al Canada, rispetto all'EPS di 2,73 dollari nel terzo trimestre del 2021. L'è aumentato del 19,8% a 3,27 dollari rispetto all'anno precedente.Lesono state di 23,5 miliardi di dollari rispetto ai 22,9 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2021 e le vendite comparabili sono aumentate del 2,2%. Le vendite comparabili per il settore del bricolage negli Stati Uniti sono aumentate del 3% nel terzo trimestre.Glisi aspettavano un utile per azione di 3,10 dollari su ricavi per 23,13 miliardi di dollari.La società ha, riflettendo risultati operativi più forti del previsto.Lowe's si aspetta oraper l'intero anno da 13,65 a 13,80 dollari per azione, rispetto alla sua stima precedente di 13,10-13,60 dollari e a un attesa degli analisti per 13,54 dollari per azione.La società, tuttavia, ha peggiorato le sue previsioni diannuali, puntando a vendite comparabili tra un calo dell'1% e un livello stabile rispetto allo scorso anno. In precedenza aveva previsto le vendite verso l'estremità inferiore di un intervallo compreso tra un calo dell'1% e un aumento dell'1%.