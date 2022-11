Siemens vola in Borsa dopo conti sopra le attese e outlook positivo

Siemens

(Teleborsa) -, colosso tedesco attivo nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi, ha registratoin aumento del 18% anno su anno nel nel, a 20,6 miliardi di euro, mentre glisono aumentati del 14% anno su anno, raggiungendo i 21,8 miliardi di euro. I ricavi sono aumentati del 12% e gli ordini sono cresciuti del 7% su base comparabile, escludendo la conversione valutaria e gli effetti di portafoglio. Ilè aumentato del 38%, a 3,2 miliardi di euro, con un margine del 16,2%. Sia ricavi che profitto del settore industriale hanno battuto le attese degli analisti.L'è più che raddoppiato a 2,9 miliardi di euro nel trimestre grazie alla forte performance del business industriale e a una plusvalenza sulla vendita delle attività di gestione della posta e dei pacchi di Siemens Logistics. Il corrispondente utile base per azione (EPS) è salito a 3,39 euro e l'EPS prima della contabilizzazione dell'allocazione del prezzo di acquisto (EPS pre PPA) è salito a 3,59 euro.Nell'le entrate sono aumentate del 16%, a 72 miliardi di euro. L'utile netto è stato di 4,4 miliardi di euro, l'EPS di base corrispondente è stato di 4,65 euro e l'EPS pre PPA è stato di 5,47 euro, soddisfacendo così la guidance fornita al terzo trimestre dell'anno fiscale."Insieme a un nuovo record per il profitto del settore industriale, abbiamo generato complessivamente un free cash flow di 8,2 miliardi di euro, ancora una volta un livello eccellente per l'anno fiscale 2022 - ha dichiarato il- Anche. Con un aumento del dividendo a 4,25 euro, un rendimento da dividendo corrispondente del 4,2% e il nostro riacquisto accelerato di azioni, nonché una riduzione del numero di azioni in circolazione, continuiamo a essere un investimento molto interessante".Per l'Siemens prevede una, al netto della conversione valutaria e degli effetti di portafoglio, compresa. Stima che questa crescita redditizia delle attività industriali determinerà un aumento dell'EPS di base dall'utile netto prima della contabilizzazione dell'allocazione del prezzo di acquisto (EPS pre PPA) a un intervallo compreso tra 8,70 e 9,20 euro.Ottima la performance di, che si attesta a 130,1 Euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 132,3 e successiva a 137. Supporto a 127,5.