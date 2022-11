Petrolio: EIA: scorte in calo di 3,7 milioni oltre consensus

Light Crude

(Teleborsa) -nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 18 novembre 2022, sonodi barili a 431,7 MBG, controper un decremento diGli stock dihanno registrato una 109,1 MBG, contro attese per una diminuzione di 0,55 milioni, mentre le scorte dihanno registrato una quota 211 MBG (era atteso un aumento di 0,4 milioni). Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 1,6 milioni a 390,5 MBG.Frattanto, il petrolio oggi prosegue gli scambi in forte ribasso, risentendo sia delle prospettive di un aumento della produzione Opec che di un possibile rallentamento della domanda causato dai nuovi lockdown in Cina. Ilstatunitense al momento scambia a 77,27 dollari al barile, in calo dello 4,5%, mentre ilregistra un decremento del 4,4% a 84,43 dollari.