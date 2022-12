Intercos, Intermonte avvia copertura con Outperform e TP a 16 euro

Intermonte

Intercos

(Teleborsa) -ha iniziato la copertura sul titolo, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan. Ilè stato fissato a(per un potenziale upside di circa il 30%), mentre ilsul titolo è "". Gli analisti sottolineano che il titolo è attualmente scambiato a circa 10x EV/Adj.EBITDA, che è ritenuto "undel titolo che lo ha riportato ai livelli dell'IPO", con il potenziale upside che rimane intatto dopo che la pandemia ha determinato un reset del valore del titolo.Gli analisti apprezzano il particolar modo il profilo di Intercos, che non ha eguali nel settore, nonché le sue caratteristiche uniche che dovrebbero consentire all'azienda die la crescita della redditività grazie alla sempre maggiore espansione dell'outsourcing. Inoltre, come è avvenuto in settori di attività simili, ritengono che Intercos possa svolgere undel settore, rafforzando così la sua leadership globale.Un altro punto evidenziato dalla ricerca è che ie la capacità di innovare, insieme a unacon particolare riferimento all'area APAC, e una crescente presenza nel segmento Hair & Body in forte crescita e profittevole, rappresentano gli elementi chiave che continueranno a rendere Intercos una storia particolarmente attraente.Il gruppo ha chiuso il 2021 con undi 674 milioni di euro, e undi 101 milioni di euro e undi 41 milioni di euro. Intermonte sottolinea che il mercato di riferimento, e Intercos in particolare, si sono dimostrati molto resilienti durante la crisi, per poi mostrare trend positivi e una forte e rapida ripresa appena la crisi è passata.Gli analisti si aspettano, per il, un fatturato di 813 milioni di euro, e un EBITDA Adjusted di 118 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 54 milioni di euro. Numeri che neldovrebbero salire, rispettivamente a 891 milioni di euro, 132 milioni di euro e 57 milioni di euro.