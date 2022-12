USA, richieste mutui in aumento con tassi a minimo da settembre

(Teleborsa) - Ancora in aumento le, dopo i forti cali di ottobre e novembre. Nella settimana al 16 dicembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una, dopo il +3,2% della settimana precedente.L'indice relativo alle richieste diè salito del 6%, mentre quello relativo allenon registra variazioni significative.Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che isono scesi ancora, attestandosi al 6,34% dal 6,42% della settimana precedente."La Federal Reserve ha alzato il suo obiettivo di tasso a breve termine la scorsa settimana, ma i tassi a più lungo termine, compresi i tassi ipotecari, sono diminuiti per la settimana, con ilche ha raggiunto il 6,34%,", ha affermato Mike Fratantoni, SVP di MBA e Chief Economist."Il volume delle domande di rifinanziamento è leggermente aumentato in risposta, ma era ancora circa l'85% inferiore ai livelli di un anno fa - ha aggiunto - Questo è un, quindi non sorprende che le domande di acquisto non si siano mosse molto in risposta ai tassi ipotecari più bassi".