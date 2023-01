Londra: andamento sostenuto per Auto Trader

Auto Trader

FTSE 100

Auto Trader

Auto Trader

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,04%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 5,245 sterline. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 5,347. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 5,179.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)