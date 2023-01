Rai Way

(Teleborsa) -ha perso la qualifica di PMI (Piccola e media impresa), una perdita che comporta, in particolare, l'applicazione della nuova soglia ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti Consob.Lo comunica la società, spiegando che pertanto gli azionisti che siano titolari di partecipazioni superiori al 3% e inferiori al 5% del capitale della società dovranno darne comunicazione alla Consob e a Rai Way "in conformità al regolamento emittenti".