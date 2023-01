Kraken, la variante "super diffusiva" che spaventa l'Europa

(Teleborsa) - A distanza ormai diladopo la preoccupante ondata registrata in Cina, un nuovo allarme - che potrebbe estendersi al resto del mondo - arriva dagli Stati Uniti dove si sta diffondendo una nuova variante, la cosiddetta “che prende il nome daldella mitologia scandinava.Al momento, è ancora troppo presto per lanciarsi in previsioni nefaste o meno, perchè le informazioni sono poche e soprattutto ancora parziali. Ma, numeri alla mano, secondo il monitoraggio a cura dei Centres for Disease and Prevention (CDC), negli Stati Uniti i contagi di Covid-19ell’ultima settimana e oltre il 40% è legato proprio alla diffusione di Kraken (il 75% nel nord-est del Paese). Una crescita esponenziale visto che solo un mese fa la sottovariante era al 4%. Nella sola New York, la mutazione XBB.1.5 si è diffusa di oltre ilcome detto, di 30 giorni.Ad oggi, insecondo l’Istituto Superiore di Sanità, sono pochi i contagi segnalati, ma i datNei giorni scorsi l'European Centre for Disease Prevention and Control ha dichiarato in una nota chedato che laCome ha sottolineato l’epidemiologo statunitense Eric-Feigl-Ding, il "segreto" di Kraken starebbe nel fatto che è una ricombinazione delle varianti BA.2.10.1 e BA.2.75, entrambe in grado di eludere gli anticorpi acquisiti con i vaccini o il contagio. A rivelarlo è lo Scripps Research Translational Institute della California. Da ciò ne deriva che Kraken potrebbe avere tutte le carte in regola per guidare una nuova ondata. Tuttavia, a sentire la maggioranza degli esperti, gli