USA, guasto a sistemi FAA: voli in ritardo in tutto il paese

United Airlines

(Teleborsa) - Undella Federal Aviation Administration (), che sovraintende ogni aspetto riguardante l'aviazione civile negli Stati Uniti, sta causando. Il problema riguarda la trasmissione dei(acronimo della dicitura inglese NOtice To AirMen), ovvero gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili o elicotteri per essere aggiornati sulla situazione in un determinato aeroporto o in una determinata area di cielo."L'interruzione dei Notam continua", ha scritto sul suo sito la FAA, aggiungendo che è stata attivata una "", cioè una linea telefonica riservata a comunicazioni."La FAA sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avviso per le missioni aeree. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ricaricando il sistema ora - ha scritto la FAA in un tweet alle 12.29 - Le operazionisono interessate"."Mentre alcune funzioni stanno iniziando a tornare in linea, le operazioni del National Airspace System rimangono", ha aggiunto alle 12.57.Intorno alle 13.00, c'eranonegli Stati Uniti, secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware.ha sverso tutte le destinazioni.