American Airlines prevede 4° trim migliore delle attese su forte domanda

American Airlines

(Teleborsa) -, compagnia aerea statunitense, ha registrato prevede che idelaumenteranno dal 16% al 17% rispetto al quarto trimestre del 2019, un livello superiore alla sua previsione precedente dall'11% al 13%. Ilè atteso tra il 10,25% e il 10,5% nello stesso periodo, superiore alla precedente previsione del 5,5-7,5%. Inoltre, la società prevede di riportarecompresi tra 1,12 e 1,17 dollari, rispetto alla precedente guidance compresa tra 0,50 e 0,70 dollari.Il, secondo dati Refinitiv, era per un utile per azione di 0,60 dollari su ricavi per 12,7 miliardi di dollari.American Airlines ha anche comunicato di aver raggiunto più della metà del suodidi 15 miliardi di dollari entro la fine del 2025, con un debito totale in calo di oltre 7,5 miliardi di dollari nei primi 18 mesi del programma.Durante il quarto trimestre, la compagnia haper 66 miliardi di miglia totali di posti disponibili, in calo del 6,1% rispetto al quarto trimestre del 2019, vicino al punto medio della sua precedente previsione dal 5% al 7%.