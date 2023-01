Eventi e scadenze del 12 gennaio 2023

Sanlorenzo

(Teleborsa) -Istat - Pubblicazione rapporto "Permessi di costruire" del III trimestreBCE - Bollettino EconomicoBanca d'Italia - L'economia italiana in breveBank of Korea - Riunione politica monetaria, annuncio tassiParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariPresentazione “Agos Insights. I nuovi consumi sostenibili” - La Presentazione della Ricerca, realizzata da Agos in collaborazione con Eumetra, si svolge a Milano. Interverrà, tra gli altri, il CEO di Agos, François Edouard Drion e altri esperti che commenteranno i risultati della ricercaBoE - Intervento membro MPC Catherine L MannImmobiliare - Seminario su "Casa e immobili: le novità per il 2023" promosso da ConfediliziaMilano - Conferenza stampa di presentazione della nuova Collezione Panini "Calciatori 2022-2023" organizzata da Panini e Lega Serie ACultura - Audizione del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, dinanzi alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero.Iran - Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, dinanzi alle Commissioni riunite Affari Esteri di Camera e Senato, sulla situazione dei diritti umani in Iran e sulle linee di azione del Governo italiano.Fed - Intervento Presidente Fed Philadelphia Patrick Harker11:00 - Luiss Guido Carli - Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 - Cerimonia per l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-2023 e conferimento del dottorato Honoris Causa in Management a Ornella Barra, Chief Operating Officer International di Walgreens Boots Alliance, che terrà la Lectio Magistralis "Fare impresa: l’importanza dei valori". Interverranno, tra gli altri, il Presidente dell'Ateneo, il Direttore Generale e il Rettore12:00 - Columbia Threadneedle Investments - Outlook 2023 su Scenario Macro Globale - Focus sulle previsioni macroeconomiche a livello globale di Columbia Threadneedle Investments per il 2023 a cura di Steven Bell, Chief Economist, EMEA. Evento virtualeTesoro - Asta medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 novembre 2022