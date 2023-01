Cina, crolla l'export a dicembre

(Teleborsa) - La Cina registra a dicembre undi 78 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 93,7 miliardi dello stesso mese del 2021 Il dato supera tuttavia i 76,2 miliardi attesi dagli analisti.Secondo i dati rilasciati dalle Dogane cinesi, l'ha segnato un crollo annuo del 9,9% che segue il -8,7% di novembre e si confronta con le stime di consensus che erano per una contrazione del 10%. Sul dato ha pesato la debole domanda internazionale a causa della elevata inflazione e le rotture della supply chain.Va giù anche l', per il terzo mese consecutivo: -7,5% a dicembre dopo il -10,6% di novembre (atteso -9,8%), scontando il calo della domanda interna con l'ondata di infezioni Covid-19.