WIIT continua a crescere in Germania con l'acquisizione di Global Access

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha comunicato che la propria controllata tedesca myLoc ha sottoscritto un accordo per, con l'accordo che è stato eseguito in data odierna. WIIT continua quindi a rafforzarsi in Germania, dopo le operazioni myLoc a fine 2020, Mivitec a luglio 2021, Release 42 a ottobre 2021 e Lansol GmbH a settembre 2022.Global, nata nel 1996 e basata a Monaco di Baviera, è attiva nell'ambito del private cloud e dei managed services con un fatturato composto quasi interamente da. Con 9 dipendenti, offre servizi gestiti aoperativi soprattutto nel mercato digitale (software vendor, società legate al mondo della tecnologia, digital provider per la Pubblica Amministrazione locale) e che utilizzano i servizi e la tecnologia all'interno della propria catena del valore."Questa acquisizione contribuisce a rafforzare ulteriormente la nostra posizione in, mercato che oggi rappresenta oltre il, sia dal punto di vista economico/finanziario, sia dal punto di vista del posizionamento competitivo", hanno commentato l'ADe il Chief M&A Officer"Con un2022 pari a circa 4 milioni di euro e unpari a circa 1 milione di euro, l'operazione si inserisce perfettamente nel filone di acquisizioni di piccole dimensioni, ma con grandi sinergie di costo, stimate, in questo caso, in circa 1 milione di euro all'anno a regime - hanno aggiunto - Il mercato tedesco continua a rappresentare una significativa opportunità di espansione del gruppo in Europa".L'è di circa 6,2 milioni di euro, soggetto ad aggiustamenti relativi alla posizione finanziaria netta e al capitale circolante della società alla data del 31 dicembre 2022. L'80% è stato versato al closing, mentre il restante 20% è stato depositato su un conto vincolato a garanzia degli aggiustamenti attesi successivamente. È prevista una componente aggiuntiva di corrispettivo di 1 milione di euro condizionata al raggiungimento di determinati risultati ed eventuali ulteriori 800 mila euro nel caso di "over-achievement". Ilatteso oscilla, a seconda dello scenario finale, da un minimo di 7,3 ad un massimo di 7,6 volte l'EBITDA adjusted, ante sinergie.