Doxee, accordo di investimento con Simest per internazionalizzazione

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, ha siglato un(società del gruppo CDP) perdi Doxee e, in particolare, della propria controllata austriaca Doxee CEE.Simest agirà, al verificarsi di determinate condizioni, sia in qualità di(fino a massimi 2 milioni di euro), sia di(fino a massimi 2 milioni di euro), tramite l'ingresso, con quota di minoranza, nel capitale sociale della società austriaca Doxee CEE, previo trasferimento, avvenuto in data odierna, da Doxee a Doxee CEE, della partecipazione rappresentante il 90% del capitale sociale di Infinica."Siamo molto orgogliosi che un partner di alto standing quale Simest abbia deciso di supportare il nostro sviluppo internazionale attraverso un prezioso apporto finanziario - ha commentatodi Doxee - L'ingresso di Simest in Infinica conferma peraltro la strategicità dell'acquisizione ed il potenziale di crescita nei paesi dell'area DACH".L'accordo prevede la sottoscrizione da parte di Simest, sia in proprio che tramite il Fondo di Venture Capital (FVC), di un aumento di capitale di complessivi 2 milioni per acquisire ildi Doxee CEE e la concessione di undi massimo 1 milione (durata 6 anni, pre-ammortamento 18 mesi, tasso IRS 4 anni + spread 2,30%), nonché di undi Venture Capital dello stesso importo e con le stesse caratteristiche, ma con tasso fisso all'1,25%.