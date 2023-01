WIIT, Intermonte aumenta target price dopo M&A

Intermonte

WIIT

(Teleborsa) -ha aumentato a(da 24) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando il giudizio sul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato di aver sottoscritto un accordo per l'acquisto del 100% di Global Access Internet Services (Global)."Pur trattandosi di unper WIIT, dovrebbe consentire al gruppo di generare significative sinergie di costo e rafforzare la propria presenza indal punto di vista economico in cui WIIT è presente dal 2021 con Mivitec (già incorporata)", scrivono gli analisti.Viene sottolineato che ilAdjusted 2022 a 7.3-7.6x èa gli 8-9x pagati nelle recenti acquisizioni (9x per Lansol, 8x per Mivitec, R42 e ERP Tech).Secondo Intermonte, WIIT dovrebbe "continuare a beneficiare della sua posizione di leader come campione digitale, consolidando ulteriormente ie guadagnando dimensioni in Germania".