Blackstone verso cessione quota Embassy Office Parks REIT

(Teleborsa) -sarebbe in trattative per vendere circa la metà della sua partecipazione di Embassy Office Parks alla società di private equity Bain Capital. Si tratta del più grande fondo di investimento immobiliare indiano.Secondo rumors, si tratterebbe di un accordo del valore diai prezzi attuali.Sempre secondo indiscrezioni, le trattative sarebbero in una fase preliminare e l'accordo segnerebbe il primo investimento REIT di Bain in India. Per Blackstone, invece, che continua ad aggiustare il suo portafoglio, si tratterebbe un'ulteriore vendita della sua partecipazione in Embassy.Intanto a Wall Street il titolosta mettendo a segno un modesto profit a +0,65%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 90,01 USD e primo supporto individuato a 87,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 92,99.