IDV (Iveco Group) sigla accordo per acquisire controllo MIRA UGV

Iveco Group

(Teleborsa) -, il marchio dispecializzato nei mezzi per la difesa e la protezione civile,una partecipazione di, la divisione(UGV - Uncrewed Ground Vehicles) di HORIBA MIRA, un fornitore globale di ingegneria automotive, servizi di ricerca e di test, con sede nel Regno Unito.L'accordonella produzione di veicoli per la difesa, il suo know-how tecnologico e le capacità di produzione globalenelle soluzioni all'avanguardia per i veicoli terrestri senza equipaggio. IDV beneficerà dell'esperienza pionieristica acquisita da HORIBA MIRA nellaQuesta operazioneulteriormentea lungo termine. Inoltre, con questo accordo, IDV conferma la sua focalizzazione sull'eccellenza tecnologica e l'innovazione, per fornire le soluzioni più avanzate per la mobilità e la protezione atte a soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore della difesa.