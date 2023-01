American Airlines prevede utile in aumento dopo ricavi record

American Airlines

(Teleborsa) -, compagnia aerea statunitense, ha prodottoper 13,2 miliardi di dollari nel, in aumento del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2019 e il più alto fatturato del quarto trimestre nella storia dell'azienda, guidato dalla continua forza della domanda. Il fatturato record è stato raggiunto volando con unainferiore del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. American e i suoi partner regionali hanno operato più di 475.000 voli nel quarto trimestre, con un load factor medio dell'83,9%.Per i tre mesi terminati il 31 dicembre, la società ha registrato undi 803 milioni di dollari, o 1,14 dollari per azione, in netto miglioramento rispetto a una perdita di 931 milioni di dollari, o 1,44 dollari per azione, durante lo stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato di 1,17 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,14 dollari su ricavi di 13,2 miliardi di dollari."Siamo orgogliosi di aver guidato il settore nelle prestazioni operative durante le vacanze, producendo ricavi record per l'intero anno e per il quarto trimestre, con il risultato die un utile per l'intero anno - ha dichiarato il- Mentre rivolgiamo la nostra attenzione al 2023, continueremo a dare priorità all'affidabilità, alla redditività e alla riduzione del debito".Sulla base delle tendenze della domanda e delle attuali previsioni sui prezzi del carburante, la società prevede che gli utili rettificati per azione delsaranno approssimativamente in pareggio. Inoltre, American prevede che i suoi utili rettificati per azione persaranno compresi tra 2,50 e 3,50 dollari.