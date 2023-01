Cartelle, Leo: già 65 mila domande definizione agevolata

(Teleborsa) -. I numeri sono stati forniti dal vice ministro dell'economia e delle finanze,intervenendo a Telefisco de il Sole 24 ore. "È un dato incoraggiante. Penso che la tregua fiscale, così come l'abbiamo concepita - ha aggiunto -queste, secondo Leo, le novità in termini di adempimenti che dovrebbero essere inserite nella riforma fiscale. Il Viceministro ha spiegato che "la prima cosa da fare è l'eliminazione dell'Irap, seconda cosa una moratoria estiva. Ci viene sottolineato da più parti che, nel momento in cui i contribuenti, i professionisti, sono alle prese con le dichiarazioni, non ha senso che vengano inviati avvisi bonari o richieste di documentazione". Un altro aspetto giudicato "fondamentale" da Leo è quello di non prevedere scadenze di versamento nel mese di agosto che "deve essere di riposo per tutti, si deve ripartire a settembre". Nella predisposizione del nuovo sistema fiscale, ha concluso il vice ministro, si dovrà anche prendere in considerazioneSull'accertamento fiscale "Una efficace lotta all'evasione, ha spiegato Leo, in questi anni non c'è stata, se il "tax gap oscilla sempre tra 85 e 100 miliardi". L'accertamento deve quindi essere più efficace. Per le aziende di piccole dimensioni l'ipotesi, ha spiegato Leo, è quella di andare verso un "concordato preventivo biennale", una procedura possibile perché oggi l'amministrazione finanziaria conosce moltissimi dati dei contribuenti e ha gli elementi per convocare il contribuente e valutare il reddito in base al quale dovrà pagare le imposte. Se poi, nel biennio successivo, il contribuente ha aumenti o diminuzioni di reddito, per il fisco sono irrilevanti. Per i contribuenti di maggiori dimensioni il sistema più adatto, ha precisato Leo, è quello della "cooperative compliance", che comporta una riduzione degli accessi in azienda e una forma di "contraddittorio preventivo". Insomma, non si dovrebbe arrivare ad un