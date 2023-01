Crolla Intel, paga warning e trimestre sotto attese

Intel

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,83%.Ad affossare il titolo contribuisce il warning ed i risultati trimestrali sotto attese, annunciati dal colosso dei chip. Anche la guidance non è stata delle migliori: il gruppo attende una perdita netta di 15 cents ed un fatturati di 10,5-11,5 miliardi, contro l'utile di 24 cents ed il fatturato di 14 miliardi atteso dagli analisti.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,16 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,04. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 29,28.