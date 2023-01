Pronto a ripartire il Distressed M&A dopo la contrazione in Europa negli ultimi 3 anni

(Teleborsa) - Il contesto europeo delleche coinvolgono società in stato di crisi ha riscontrato una significativanel corso degli ultimi tre anni. È quanto emerge dalrealizzato dal network di consulenza internazionale Grant Thornton e presentato a Milano nel corso del Webinar M&A 2023 organizzato daL’analisi evidenzia come insi sia passati dalle 268 operazioni del 2019 alle sole(numero aggiornato al 3Q) e che il trend, trainato in particolare dalle maggiori economie europee, sia riconducibile al ricorso a, principalmente relative a moratorie sui debiti, finanza garantita e al congelamento delle procedure concorsuali, messe a disposizione dalle Istituzioni nazionali, al fine di agevolare la sopravvivenza delle imprese durante il periodo pandemico. Nel corso del periodo analizzato, è possibile osservare, nel, un trend in linea con quello registrato in tutti i principali Paesi europei.Secondo il report, il settore di maggiore interesse per gli operatori di turnaround risulta essere quello dei beni di, con ben 7 operazioni realizzate nel corso dei primi 3 trimestri del 2022, su un totale complessivo di 14 operazioni. Mentre in precedenza il mercato del distressed M&A appariva guidato da, oggi risulta evidente la prevalenza di investitori di tipo finanziario (86% vs 14%). Questo trend è trainato da una sempre più fortedegli operatori finanziari, nazionali ed internazionali, che hanno intuito la possibilità di sfruttare le numerose nuove opportunità di investimento, createsi in seguito alle attuali condizioni macro-economiche.Secondo le aspettative degli analisti finanziari, il rinvio delle, congelate durante il periodo pandemico, e i recenti aumenti dei costi dell’energia e delle materie prime, legati in primis all’insorgere del contesto geopolitico, causeranno il repentino incremento delle. Questo trend prospettico è corroborato dalla previsione di crescita del tasso di deterioramento dei crediti delle imprese italiane, riportato in un recente studio di Banca Ifis., Partner e CEO di Grant Thornton Financial Advisory Services, intervenuto al webinar dell’AIFI, ha così commentato: “In termini di numero di operazioni il periodo 2020 – 2022 è stato caratterizzato da una forte riduzione delle transazioni distressed su scala globale, dovuto principalmente alle misure di sostegno per le imprese messe in atto dai Governi per fronteggiare la situazione pandemica. D’altro canto, dal 2023 dovremmo assistere ad una sostenuta ripresa delle attività di M&A distressed guidata dal perdurare dell’incertezza geopolitca, dall'aumento progressivo dei tassi di interesse e dall’interruzione delle misure protettive”.