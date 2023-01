Safilo, giù in Borsa dopo risultati giudicati sotto le aspettative

Safilo

(Teleborsa) - Giornata no per, che passa di mano in perdita dell'8,30%, scontando risultati che non sono stati giudicati all'altezza delle aspettative. Eppure, Safilo ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 1 miliardo ed in crescita dell'11,1% a cambi correnti e del 4,2% a cambi costanti. La società che produce occhiali ha riportato anche un EBITDA adjusted di circa 101 milioni di euro, pari a un margine sulle vendite di circa il 9,4%. Safilo ha annunciato che il CdA di marzo approverà anche i target economico-finanziari di medio termine, che il management presenterà al mercato durante il Capital Market Day.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,527 Euro. Primo supporto visto a 1,419. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,381.