Uniper, perdita 2022 inferiore alle attese per calo prezzo del gas

(Teleborsa) -, il colosso energetico tedesco nazionalizzato lo scorso anno, continua ad attendersi risultati significativamente negativi per l'esercizio 2022, ma in sostanziale miglioramento rispetto alle attese comunicate con i risultati dei primi nove mesi dell'esercizio. La società prevede una, non così ampia come i, poiché i prezzi del gas più bassi hanno portato a previsioni di costo più favorevoli.Oggi ha detto di aver realizzatopari a 3,4 miliardi di euro per il quarto trimestre dell'esercizio 2022 e di 13,2 miliardi di euro in totale per l'intero anno finanziario. Inoltre, le perdite future previste innescate dai continui costi di sostituzione del gas russo ammontano a circa 5,9 miliardi di euro al 31 dicembre 2022. Il titola è quindi di 19,1 miliardi di euro."Le perdite effettive e l'anticipazione delle perdite derivanti dal costo di sostituzione del gas in futuro continueranno a", ha sottolineato in una nota.