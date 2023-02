Saras, Moratti: nessuna strategia di disimpegno da parte di ACM

Saras

(Teleborsa) - "Come già indicato da ACM, la stipula di un contratto di finanziamento e di un funded collar con BofASE sono funzionali alla prosecuzione della strategia di investimento che ACM persegue da anni. Io e ACM continuiamo ad avere piena fiducia in Saras e nelle sue prospettive; a riprova di ciò, ACM non ha venduto neanche un’azionee le opzioni previste dal contratto di funded collar prevedono quale regola generale il settlement in denaro, ferma restando la possibilità per ACM di optare per una consegna delle azioni a fronte dell’esercizio delle opzioni". Lo dichiara Angelo Moratti, Executive Chairman di ACM a proposito del collocamento da parte di BofASE di un pacchetto del 3,75% , frutto di un contratto derivato funded collar con Angel Capital Management (ACM) a 1,54 euro per azione."ACM, oltre a rimanere titolare delle azioni costituite in pegno nell’ambito dell’operazione conclusa con BofASE, mantiene il diritto di voto sulle stesse, salvo in caso di escussione della garanzia. Con la conclusione di questi contratti con BofASE, ACM non ha quindi posto in essere alcuna una strategia di disimpegno rispetto a Saras”, ha spiegato Angelo Moratti.