Trimestrali deludenti dalle Big Tech Apple, Amazon e Alphabet

(Teleborsa) - Delusione dai conti delle Big Tech USA,, tanto che i future statunitensi sull'indice tecnologico Nasdaq stanno mostrando cali di oltre 2 punti percentuali.Il colosso guidato dal, ha visto calare i suoi ricavi a causa dei problemi alle catene di approvvigionamento in Cina che hanno ritardato le consegne di iPhone nel periodo cruciale del Natale. Dopo 14 trimestri consecutivi di crescita, idegli ultimi tre mesi dell'anno disono scesi del 5,5% a 117,2 miliardi, sotto le attese degli analisti che scommettevano su una flessione del 2%. In calo anche l', sceso del 13,4% a 30 miliardi. Lehanno registrato una contrazione dell'8,2% a 65,8 miliardi.I risultati hanno appesantito i titoli Apple a Wall Street spegnendo così l'entusiasmo innescato dai conti di Meta In calo nell'after hours della borsa americana, anche i titoli Amazon e Alphabet (Google) dopo le trimestrali deludenti.La holding a cui fa capoha chiuso il quarto trimestre conper 76,05 miliardi di dollari, al di sotto dei 76,2 stimati dagli analisti, mentre l'è risultato pari a 1,05 dollari inferiore agli 1,18 dollari indicati dal consensus. Le entrate pubblicitarie di YouTube sono ammontate a 7,96 miliardi, contro gli 8,25 miliardi attesi. Il fatturato di Google Cloud è stato pari a 7,32 miliardi, al di sotto dei 7,43 miliardi previsti.Quanto ad, la trimestrale e la guidance non convincono il mercato, mentre il fatturato 2022 è cresciuto al ritmo più lento dallo sbarco a Wall Street. Il colosso americano dell’e-commerce ha archiviato il quarto trimestre conin aumento del 9% a 149,2 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti (145 miliardi). L'è calato a 0,3 miliardi rispetto ai 14,3 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.. Amazon stima un giro d'affari fra i 121 e i 126 miliardi per il primo trimestre, rispetto ai 125,1 miliardi attesi dagli analisti.