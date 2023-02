Itabus aderisce all'iniziativa M'illumino di Meno di Rai Radio 2

(Teleborsa) -, società privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza, aderisce anche quest’anno a, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili checonorganizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.Per la Giornata, che si celebrerà il, Itabus ha deciso di sostenere iled il, incrementando la collaborazione con Coripet, consorzio senza scopo di lucro che si occupa di raccogliere e riciclare le bottiglie in PET. Al momento ogni 30 bottiglie riciclate in unsi può richiedere un voucher sconto Itabus del 10%, ma nella settimana 13-19 febbraio Itabus raddoppia: basteranno infatti solo 15 bottiglie per avere lo stesso voucher.Un’opportunità per gli utilizzatori di Coripet di ricevere più(spendibili nel corso dell’anno) e al contempo un incentivo a sostenere il pianeta. Riciclando le bottiglie in un ecocompattatore Coripet, infatti, si può ridurre l’esigenza di produrre nuova plastica vergine perché le bottiglie, in un modello di, ritornano bottiglie e possono essere così riciclate innumerevoli volte.Itabus, che aderisce con entusiasmo alla campagna, ha fatto dellaun punto fondante della propria strategia: la vocazione green della società è testimoniata dall’utilizzo di mezzi di ultimissima generazione (prodotti da MAN) con motori diesel EURO 6D (la soluzione a più basso impatto ambientale attualmente disponibile). Grazie allacon Eni, Itabus utilizza, il gasolio premium che contiene il 15% di componente HVO (olio vegetale idrotrattato). L’HVO è il biocarburante su cui Eni ha investito per contribuire all’utilizzo, nel settore dei trasporti, di carburanti alternativi a quelli tradizionali.“Sosteniamo M’illumino di Meno perché vogliamo fare la nostra parte nel sensibilizzare i cittadini e promuovere stili di vita sostenibili” dichiaranoed, Amministratori Delegati di Itabus. “Da un semplice gesto come il riciclo di una bottiglia possiamo fare molto per il nostro Pianeta e siamo certi che i viaggiatori risponderanno con entusiasmo all’iniziativa. L’attenzione all’ambiente è uno dei motivi per cui molti passeggeri scelgono i nostri spostamenti condivisi e sostenibili”.Per incentivare soluzioni die ridurre l’impatto delle auto private su traffico ed emissioni, la società sta ampliando il proprio pacchetto di, proponendo soluzioni interconnesse fra più mezzi di trasporto: si può arrivare sulla neve (grazie all’accordo con Flyski e Cortina Express), raggiungere isole turistiche (partnership Alilauro) o essere facilmente connessi ai principali aeroporti italiani (sinergia con Terravision).