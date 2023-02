Rc auto: impennata dei prezzi a gennaio, +16,3%

(Teleborsa) - "Le nostre previsioni circa gli aumenti delle tariffe Rc Auto si sono purtroppo avverate, con le compagnie di assicurazioni che hanno mantenuto la parola e applicato rincari ai propri clienti". Lo afferma, commentando lo studio di Segugio.it secondo cui a gennaio 2023 ilrispetto a gennaio 2022."Già lo scorso dicembre avevamo previsto un progressivo incremento delle tariffe Rc auto nel corso del 2023, anche a seguito delle dichiarazioni dell'Ania che aveva paventato aggiornamenti dei prezzi come effetto dell'inflazione – spiega il– Rincari così elevati, tuttavia, appaiono del tutto ingiustificati e non rispondenti alle dinamiche di mercato, anche in relazione alle forti differenze territoriali con la Lombardia che sfiora il +20% di aumento annuo. Abbiamo quindi deciso di vederci chiaro sulla corsa dell'Rc Auto, e in tale direzione presenteremo una segnalazione ad Antitrust e Mister Prezzi affinché acquisiscano i dati sul territorio e verifichino se gli aumenti dell'ultimo mese possano realizzare fenomeni speculativi a danno degli assicurati".