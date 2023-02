MEF, Freni: entro primo semestre proposta per dare concretezza a Libro Verde

(Teleborsa) - "L'impegno del MEF e del Governo è provvederedi quest'anno a presentare un atto che possa dare effettiva. Conto che ciò avvenga entro il mese di aprile". Lo ha affermato, Sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) all'incontro "Euronext Growth Milan, PMI e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica" organizzato da AssoNEXT.Il Libro Verde, messo a punto lo scorso anno, ha individuato una serie di misure - nella quasi totalità dei casi a costo zero per la collettività - perdei mercati finanziari italiani.Le linee guida sviluppate dal Libro Verde e che sono sotto l'attenzione del MEF sono, ha detto Freni, ", facilitare la partecipazione degli investitori (non solo istituzionali), sviluppare la componente digitale e avere strumenti semplificati". Su questo ultimo aspetto - ha aggiunto - "l'enforcement amministrativo deve essere collaborativo".Durante il suo intervento ha spiegato che "siamo tutti abbastanza bravi a dire che le PMI hanno costruito la resilienza che ha consentito loro di superare le tempeste degli ultimi anni, ma quando si tratta di avanzare proposte per rafforzarle, diventiamo meno bravi. E spesso ci affidiamo a degli schemi non troppo nuovi: se pensiamo che si possa solo ricorrere ai finanziamenti bancari per la loro crescita, non abbiamo capito".Secondo Freni, "tutte le azioni che già da qualche sono state intraprese per rafforzare l'accesso e la permeanza delle PMI sul mercato dei capitali", ma comunque non basta."La Borsa è sempre stata vista con diffidenza dal medio imprenditore italiano e non come un'opportunità, un luogo da cui preferibilmente tenersi a distanza - ha aggiunto - Ma deve essere chiaro che".Il Sottosegretario ha evidenziato che "abbiamo problemi di capitalizzazione e quantità di imprese sul mercato dei capitali. Dobbiamo, quindi che tocchi l'enforcement normativo sottostante".