Eventi e scadenze del 21 febbraio 2023

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generali12° International Railway Summit - L'evento si svolge a Roma e riunisce i principali protagonisti ed esperti mondiali del settore ferroviario. Interverranno, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l'AD del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris e l'AD di Trenitalia Luigi CorradiMilano Fashion Week Women's - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2023-2408:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaio09:30 - PoliMi - Presentazione della ricerca dell'Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata - La Presentazione della ricerca dell'Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata della School of Management del Politecnico di Milano si svolge a Milano. Al convegno, tra le altre cose, si svelerà il valore del mercato del settore in Italia e il potenziale che questo comparto potrà avere in futuroTesoro - Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio 2022 e l’aggiornamento del Piano Triennale 2023-2025- Appuntamento: Presentazione dei dati alla comunità finanziaria presso Borsa Italiana alle ore 16.00- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo