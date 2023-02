Eventi e scadenze del 22 febbraio 2023

Anima Holding

(Teleborsa) -Milano Fashion Week Women's - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2023-2412° International Railway Summit - L'evento si svolge a Roma e riunisce i principali protagonisti ed esperti mondiali del settore ferroviario. Interverranno, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l'AD del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris e l'AD di Trenitalia Luigi CorradiFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte09:30 - Congresso “La cultura del futuro: cooperativa, per tutti”. - Il 2° Congresso di CulTurMedia, l'associazione che riunisce le cooperative dei settori cultura, turismo, editoria e comunicazione di Legacoop, si svolge a Roma17:00 - Il valore delle imprese balneari in Italia - Iniziativa organizzata da SIB, il Sindacato Italiano Balneari, e FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi. Durante l'evento verrà presentato il report “Gestione e Valorizzazione del demanio costiero: i modelli gestionali” realizzato da Nomisma. Parteciperanno Fitto, Centinaio e GasparriTesoro - Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione finanziaria annuale 2022- Risultati di periodo- CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2022 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2022 (terza tranche)- CDA: Bilancio- CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Live webcast e conference call per presentare i risultati dell’esercizio 2022- CDA: Risultati dell’esercizio 2022