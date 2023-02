Eventi e scadenze del 24 febbraio 2023

I Grandi Viaggi

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Omer

Sogefi

Telecom Italia

(Teleborsa) -Milano Fashion Week Women's - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2023-24Vertice G20 - India - Primo meeting dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali in India. Partecipa il ministro GiorgettiRating sovrano - Slovacchia - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Austria - S&P Global e Moody's pubblicano la revisione del merito di creditoRating sovrano - Olanda - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Debito delle amministrazioni localiRating sovrano - Svezia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito09:00 - "Insieme, per garantire la salute di tutti" - La celebrazione della terza "Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato" si svolgerà a Roma alla presenza del del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Salute Orazio Schillaci e di altre autorità. Ci saranno tutte le Federazioni e i Consigli nazionali degli Ordini delle Professioni socio sanitarie10:00 - Stati Generali dell’Economia del Mare - L'ìobiettivo degli "Stati Generali delle Camere di commercio sull'Economia del Mare", che si svolge presso la sede di Unioncamere, è coniugare le esigenze delle imprese e le politiche di sviluppo nazionali dell'Economia del Mare. Parteciperanno esponenti del Sistema camerale, del Governo e del Parlamento europeo. Interverranno: il presidente di Unioncamere, il presidente di Assonautica, il ministro Musumeci e il ministro Urso10:00 - Cerimonia Enac "Tributo per Antonio Catricalà" - La cerimonia si svolge presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Interverranno Pierluigi Di Palma, Carlo Deodato, Gianni Letta, Roberto Occhiuto e e Antonio Tajani10:00 - Equita - Osservatorio sui Mercati dei Capitali 2022 - Al webinar verrà presentato lo studio che analizza i principali trend di sviluppo dei mercati azionari e obbligazionari in Italia, ponendo particolare attenzione agli impatti per investitori e intermediari finanziari degli sviluppi regolamentari che interessano i mercati dei capitali e alle tematiche di sostenibilità11:00 - Corte dei conti - inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2023 per il Lazio - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023 della Corte dei conti per il Lazio a Viale Mazzini, Aula delle Sezioni Riunite11:30 - Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Il Presidente Mattarella incontrerà al Quirinale i nuovi Alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati d'onoreTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Decisione in ordine all’offerta non vincolante ricevuta da KKR per NetCo