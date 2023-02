Stellantis, ancora assist dagli analisti

Stellantis

Stellantis

FTSE MIB

casa automobilistica italo-francese-statunitense

Stellantis

(Teleborsa) - Continuano le indicazioni positive sul gruppoda parte degli analisti. Alla pioggia di consensi cui si è aggiunta ieri lache ora consiglia di "Accumulare" dal "Buy" segnalato in precedenza, arriva oggi la raccomandazione degli esperti diche hanno alzato il target price su Stellantis a 21 euro da 18 confermando il giudizio "buy". Il consiglio di "acquistare" giunge anche dagli analisti dell'ufficio studi diche elevano il prezzo obiettivo a 21 euro dai 16,6 euro delle attuali quotazioni.Il titolosi sta muovendo a Piazza Affari in frazionale ribasso con una perdita dell'1,11% reduce dal rally dei giorni scorsi e dunque oggetto di prese di profitto fa parte degli investitori.La recente corsa è stata innescata dai solidi risultati di bilancio annunciati nei giorni scorsi, oltre all'annuncio di un maxi dividendo e di un piano buyback per gli azionisti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,91 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,46. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,37.