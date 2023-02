Sababa Security completa l'acquisizione del 40% di Digipoint

Sababa Security

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore della cybersecurity e quotata su Euronext Growth Milan, ha, società specializzata nella fornitura di servizi di CyberSecurity, sicurezza delle reti, business continuity, disaster recovery e formazione. L'operazione, che era stata annunciata a novembre 2022, si è chiusa con un prezzo per l'acquisto della partecipazione pari ad, corrisposto interamente in denaro."Grazie a questo contratto - ha commentato l'- rafforziamo la partnership commerciale già in essere con Digipoint, la combinazione delle competenze di Sababa Security, con quelle dei colleghi di Digipoint, nello specifico sulle tematiche network security, business continuity e disaster recovery, ci consente sempre di più di proteggere i nostri clienti".