STMicroelectronics cambia ticker sui mercati Euronext

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori, ha annunciato che a far data da lunedì 13 marzo 2023, prima dell'apertura dei mercati borsistici,delle azioni ordinarie STMicroelectronics quotate suPer il listino dell'ex Borsa Italiana (MTA) di, il simbolo diventerà "STMMI". Per il listino Euronext Paris didiventerà "STMPA".A seguito della migrazione dei mercati di Borsa Italiana sulla piattaforma di negoziazione Euronext, è stato necessario creare due simboli di negoziazione distinti, poichéIl simbolo di negoziazione "STM" per la Borsa dirimane invariato.