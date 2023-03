Antitrust, chiusi i siti internet Bancodellasalute.it e officinalia.com

(Teleborsa) -ha adottato unnei confronti delle società, che operano rispettivamente tramite i dominiL’intervento dell’Antitrust segue gli accertamenti d’ufficio e le numerose segnalazioni di consumatori che lamentavano di aver effettuatosu questi siti internetti, né il rimborso di quanto pagato, né altra forma di assistenza.Per questo, l’Autorità il 15 febbraio scorso, aveva comunicato alle società l’avvio di un procedimento istruttorio e del sub-procedimento cautelare considerando i presupposti diancora in corso. Le società in questione non hanno inviatoe dunque l'AGCM ha ordinato, in via cautelare, lache consistono perlopiù nella mancata consegna dei prodotti acquistati e nell’assenza di assistenza o di rimborsi ai consumatori.Con lo stesso provvedimento, l’Autorità ha ordinato cheBancodellasalute.it e officinalia.com perché strumentali proprio alle condotte illecite e per questo ha chiesto la collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza.