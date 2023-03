Turkish Airlines, il 400° aereo è un A350-900

(Teleborsa) -, il 400° aeromobile della sua flotta. La compagnia aerea ha preso in consegna il primo Airbus A350-900 nell’ottobre 2020 ed è arrivata ad averne 12 e altri 8 in ordine.Nel 2022 Turkish Airlines ha trasportato 71,8 milioni di passeggeri, un volume di traffico che corrisponde al 97% dei livelli pre-pandemia, mentre l’obiettivo per il 2023 è di oltre 88 milioni di passeggeri.A sostenere la crescita - sottolinea- è l’aeroporto di Istanbul, che ha una capacità di oltre 120 decolli e atterraggi l’ora.