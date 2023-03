illimity: "ragionevole" utile netto di 200 milioni nel 2025, dividend payout flessibile

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, conferma la guidance di 100 milioni di euro di utile netto al 2023, aggiungendo che lo sviluppo inerziale in arco piano di tale guidance porta a. Lo si legge nella nota con cui si dà conto dell'approvazione, da parte del CdA, del progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, che ha confermato i risultati preliminari diffusi lo scorso 10 febbraio . Da allora, il titolo è stato oggetto di pesanti vendite giudizi negativi da parte degli analisti, che hanno criticato proprio la guidance sul 2023.L'obiettivo di utile al 2025 è supportato "da una dinamica deiin seguito sia all'aumento dei volumi di core business che all'accelerazione prevista nel medio termine nella redditività delle iniziative tech". I costi sono attesi beneficiare della, mentre il costo del credito è atteso rimanere sotto controllo e inferiore a quanto previsto a piano.illimity precisa inoltre che, per quanto attiene alla politica dei dividendi, si conferma quanto già comunicato nel piano che prevede un, range definito per mantenere un margine di flessibilità al fine di catturare future opportunità di investimento. Pertanto, si prevede "una conseguente ridefinizione dei dividendi cumulati in coerenza con il predetto payout", viene sottolineato.