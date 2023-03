Intercos, 2022 positivo grazie a pricing power. Utile di 51 milioni

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 835,6 milioni di euro, in crescita rispetto al 2021 del 24% (+19% a tassi costanti e a parità di perimetro). L'è stato pari a 121,7 milioni di euro, in crescita del 20,3% grazie all'andamento delle vendite e a un forte recupero di profittabilità che, anche beneficiando dell'aumento prezzi implementato, ha caratterizzato il secondo semestre. L'è stato di 51,3 milioni di euro (+24,6%).Laè pari a 90,7 milioni di euro, in miglioramento di 36 milioni rispetto al 31 dicembre 2021. La società spiega che la gestione del capitale circolante, in particolare in termini di pagamenti e incassi, ha consentito di mitigare l'impatto derivante dall'aumento dell'inventario effettuato nell'anno per gestire efficacemente l'instabilità della supply chain mondiale.Il CdA ha proposto di distribuire, come previsto dalla Dividend Policy,per un ammontare di 16 milioni di euro, pari a circa il 35,6% dell'utile netto consolidato di pertinenza. Il dividendo unitario è di 0,16622 euro."I risultati del 2022 del nostro gruppo hanno superato le nostre attese, con i principali indicatori economici e finanziari che hanno raggiunto livelli record", ha commentato l'"Nel 2022 il nostro gruppo ha dimostrato, anche grazie alle ottime relazioni con i clienti e all'unicità dei prodotti che vendiamo, unche ci ha consentito di gestire efficacemente l'inattesa evoluzione inflattiva - ha aggiunto - La diversificazione in termini geografici del nostro modello di business ha inoltre consentito di mitigare andamenti di mercato anomali e non previsti, come quello cinese, consentendo anche di gestire al meglio le tensioni sul versante della supply chain".