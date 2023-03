MEF, entrate tributarie e contributive in crescita del 9,2% nel 2022

(Teleborsa) -. Secondo l'ultimo rapporto mensile del Ministero dell’Economia e delle Finanze, lesono cresciute di circa 2,1 miliardi di eurorispetto allo stesso periodo del 2022.Il dato tiene conto della variazione positiva delle(+933 milioni di euro,e della crescita delle(+1.199 milioni di euro,).Ilcontabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita di +507 milioni di euro (+1,2 per cento). Le variazioni risultano positive anche in relazione agli incassi da(+43 milioni di euro, +5,7 per cento) e alle(+467 milioni di euro, +24,2 per cento). Le- che riducono le entrate del bilancio dello Stato - sono in aumento di 84 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022 (4,2 per cento).Leerariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 41.768 milioni di euro (+507 milioni di euro, +1,2 per cento). Le entrate relative allerisultano pari a 28.948 milioni di euro (+935 milioni di euro, +3,3 per cento); quelle relative alleammontano a 12.820 milioni di euro (-428 milioni di euro, -3,2 per cento).Semp0re il MEF segnala che,, le entrate tributarie e contributive sono(+68.930 milioni di euro) rispetto all’anno 2021. Il dato tiene conto della variazione positiva delle(+53.760 milioni di euro,) e della crescita, in termini di cassa, delle(+15.170 milioni di euro,).