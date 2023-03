RCS, utile a 50,1 milioni nel 2022. Cedola 6 centesimi

RCS

(Teleborsa) - Il gruppochiude il 2022 cona 845 milioni, stabili rispetto al 2021 (846,2 milioni) e con ricavi digitali al 24,5% del totale.L'si attesta a 50,1 milioni, in calo del 31% circa dai 72,4 milioni del 2021, quando aveva beneficiato per 9,5 milioni della plusvalenza realizzata nella cessione della Unidad Editorial Juegos).All'assemblea verrà proposto undi 0,06 euro per azione.L' ebitda ante oneri non ricorrenti scende a 130,6 milioni (148,3 milioni nel 2021), impattato da un incremento dei costi della carta e altri fattori produttivi di circa 28 milioni.Laè negativa per 31,6 milioni dai +16,7 milioni di fine 2021, dopo aver acquistato l'immobile di via Solferino per 59,9 milioni e distribuito dividendi per 31 milioni.