Brexit, Regno Unito e UE adottano formalmente il Protocollo

(Teleborsa) - Ile l'hanno formalmente adottato ill'intesa di modifica del protocollo postsull', che era stata raggiunta fra il premier britannico Rishi Sunak e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Il documento finale è stato firmato dal ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, e il vicepresidente della commissione Ue, Maros Sefcovic, che si sono impegnati e si collaborare "pienamente e lealmente" per implementarlo.Nel Regno Unito, il Windsor Framework era passato attraverso una rapida approvazione a larga maggioranza da parte della, tramite un unico voto su un aspetto tecnico dell'accordo. Ad opporti all'accordo in tutto 29 deputati, sei unionisti nordirlandesi delpresenti a Westminster, oltre a un indipendente e 22 conservatori dissenzienti, fra cui gli ex premier Boris Johnson e Liz Truss.Secondo gli unionisti dinonostante i "sostanziali progressi" fatti con la modifica del Protocollo, l'intesa raggiunta "non affronta la questione fondamentale, ovvero l'. Si attende ora la reazione del Dup all'adozione del Windsor Framework.