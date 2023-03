BFC Media chiude 2022 in perdita. Pesa L'Espresso

BFC Media

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Growth Milan, ha registratopari a 20,56 milioni di euro nel 2022, registrando un incremento del 27,5% rispetto al 2021. L'consolidato è pari a -157.324 euro (-106%). Ilè negativo per 1,1 milioni di euro. Questi risultati, si legge in una nota, risentono dell'acquisizione de L'Espresso, entrato in BFC Media il primo luglio 2022 con un investimento di 4.500.000 euro.I ricavi sono superiori agli obiettivi contenuti nel piano industriale presentato nel 2021, che prevedevano per l'esercizio 2022 ricavi pari a 18 milioni di euro (i ricavi de L'Espresso hanno contribuito per circa 5 milioni); l'EBITDA (con un apporto negativo de L'Espresso per circa 2 milioni), previsto nel piano triennale positivo di 2,5 milioni di euro, scontadell'energia e delle tensioni registrate per tutto il 2022 sull'approvvigionamento della carta per l'editoria, nonché dei costi di startup del nuovo progetto editoriale.L'consolidato ammonta a 3.250.456 euro per effetto del prestito bancario acceso da L'Espresso Media e del finanziamento del socio IDI, necessario all’avvio delle attività su L'Espresso.BFC Media ha precisato che è, che verrà presentato alla comunità finanziaria entro il mese di giugno 2023 e che comprenderà un percorso di razionalizzazione dei prodotti e di efficientamento dei processi di business, con l'obiettivo di proseguire nel percorso di crescita complessivo e di massimizzare la marginalità e i risultati netti.