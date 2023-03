Technoprobe, Antonella Scaglia e Paolo Dellachà verso ingresso in CdA

Technoprobe

De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha comunicato che l'azionista T-Plus (titolare del 67,9% del capitale) ha presentato la(CEO di) qualiLa proposta è riferita all'convocata per il giorno 6 aprile 2023, che si esprimerà - tra l'altro - per la rideterminazione del numero degli amministratori da 5 a 7 e per la nomina di due nuovi amministratori. L'operazione è funzionale all'L'efficacia della nomina dei due nuovi amministratori èall'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan.