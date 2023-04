L'Ecopillola di Andrea Ferretti: il caso Silicon Valley Bank potrebbe ripetersi?

(Teleborsa) - "Bisogna evidenziare che facendo tesoro della lezione della Lehman Brothers del 2008, quando si decise di lasciar fallire la banca americana in nome di una teoria liberista, lehanno lasciato ben pochi spazi alla capacità dei mercati di autoregolarsi e sono intervenute presto e massicciamente". Così l'economista Andrea Ferretti ha fatto il punto sul caso Silicon Valley Bank e sulle possibilità che possa ripetersi."Lale altre agenzie governative interessate – ha proseguito – sono intervenute secondo questoinnanzitutto, blocco immediato delle attività della SVB ed affidamento della banca allaper la gestione della crisi; immediata dichiarazione che tutti idella banca, anche quelli superiori ai 250 mila euro, sarebbero stati tutelati. In questo modo si è evitato che la corsa al ritiro deisi propagasse anche alle altre banche di medie dimensioni, anche solide; immediata apertura di specificheperin maniera che le banche americane in difficoltà in crisi di liquidità potessero attingere a questa a questa fonte a fronte della cessione di titoli governativi a valore nominale;della SVB, in particolare laha, dietro una garanzia governativa su 50% delle potenziali perdite, acquisito 17 filiali della Banca e 72 miliardi di prestito con uno sconto del 23%"."Unvolto anche a stoppare sul nascere unadianche tra le banche. Nel 2023 le banche americane si scambiavano mediamente ogni giorno circa 100 miliardi di dollari Ebbene il 13 marzo, seguito degli accadimenti diSVB, le banche americane si sono scambiate solamente 40 miliardi di dollari, segno evidente che le banche hanno iniziato a non fidarsi più le une delle altre", ha aggiunto.Per evitare che ladella Silicon Valley Bank possa ripresentarsi, ha spiegato Ferretti, le autorità americane hanno reso più stringenti ledi"Posto che la crisi è derivata anche dal fatto che l'dietro la pressione delle lobby nel 2018 ha reso decisamente più soft per le banche minori le normative di vigilanza, l'ha deciso di fare una rapida marcia indietro", ha sottolineato, "prevedendo requisiti die dipiù severi ed estesi anche alle banche di minori dimensioni come SVB e rigorosisul rispetto di questi requisiti, oltre avolti proprio a misurare la resilienza delle banche a fronte di shock improvvisi dei mercati come appunto un improvviso ritiro dei depositi"."Misure decisamente necessarie visto che si stima che il default delle banche californiane costeranno aicirca, mentre lane ha guadagnati circa 14", ha concluso Ferretti.