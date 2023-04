Settore aereo, S&P: compagnie europee più colpite da aumento prezzi CO2

(Teleborsa) - Nei prossimi anni lesentiranno il peso delle normative sui prezzi dellediin misura maggiore rispetto ai loro competitor internazionali, ma i vettori più forti della regione dovrebbero essere in grado di trasferire gran parte dei costi ai viaggiatori. È quanto è emerso dal nuovo report disulladel settore aereo in EuropaL'ambizione di decarbonizzazione del settore aereo si basa in larga misura sulla sostituzione deiconper l'aviazione (sustainable aviation fuel, SAF), che comportano costi significativi. Secondo lo studiopiù severi potrebbero mettere sotto pressione la qualità deldelle compagnie aeree europee più deboli, che potrebbero trovare più difficile adottare strategie per ridurre i costi legati alle emissioni di CO2.