USA, richieste di mutui settimanali in aumento del 5,3%

(Teleborsa) - Sono, grazie anche a una moderazione dei tassi di interesse ai minimi in due mesi. Nella settimana al 7 aprile 2023, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una crescita del 5,3%, dopo la diminuzione del 4,1% della settimana precedente.L'indice relativo alle richieste diè sostanzialmente piatto, mentre quello relativo alleregistra un +7,8%.Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che isono scesi, attestandosi al 6,30% dal 6,40% della settimana precedente."I dati in arrivo la scorsa settimana hanno mostrato che il, il che ha portato il tasso fisso a 30 anni a scendere al 6,30%, il livello più basso in due mesi", ha affermato Mike Fratantoni, SVP e Chief Economist di MBA."I potenziali acquirenti di case quest'anno sono statidei mutui, e ciò si è verificato la scorsa settimana con un aumento dell'8% delle domande di acquisto", ha aggiunto.